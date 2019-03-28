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Анастасия Стоцкая пожаловалась на пристрастие сына к сладостям

Певица Анастасия Стоцкая снялась для обложки журнала «Теленеделя» со своими детьми и пожаловалась на пристрастие сына к сладостям. Также артистка рассказала, как возвращала форму после родов.

Анастасия Стоцкая пожаловалась на пристрастие сына к сладостям


Анастасия Стоцкая призналась, что ради сладостей ее семилетний сын Саша становится просто «идеальным ребенком». Ежедневная привычка ребенка лакомиться шоколадом или мороженым не нравится его звездной матери. Но, как рассказала певица, ей не всегда удается проследить за наследником. Иногда она может отвернуться, а перед Сашей уже лежит гора оберток от конфет. Но в еде семилетний мальчик не привередлив и с удовольствием ест блюда, приготовленные певицей.

В интервью исполнительница рассказала, что младшая дочь Вера открыла для себя сладости буквально пару дней назад. Двухлетняя малышка тайком взяла со стола конфеты и вернулась к матери уже вся измазанная шоколадом. Анастасию Стоцкую этот факт расстроил, так как она хотела оттянуть момент знакомства Веры со сладким.

Двоих детей певица родила от своего супруга Сергея, который является ресторатором. О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка, стало известно в конце 2016 года. Артистка во время беременности активно работала и гастролировала по стране со спектаклями и мюзиклами.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:00

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