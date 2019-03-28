Майя Донцова надеется порадовать бабушку и дедушку долгожданными правнуками





Майя Донцова на днях не смогла сдержать слёз во время разговора с Анной Брянской. Причиной истерики девушки стала невозможность в ближайшее время зачать и выносить малыша, которого они с Купиным давно хотят. Сам молодой человек не остался в стороне от переживаний возлюбленной, поддержал её, и даже устроил видеоразговор с будущей тёщей и собственной матерью.Женщины очень хорошо повлияли на состояние Донцовой, которая теперь не так расстроена и уже заявляет, что обязательно сможет порадовать своих бабушку и дедушку долгожданными правнуками.