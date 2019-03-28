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Майя Донцова надеется порадовать бабушку и дедушку долгожданными правнуками

Участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова надеется совсем скоро порадовать своих бабушку и дедушку долгожданными правнуками Девушка уже не так остро реагирует на временное бесплодие, в чём ей сильно помогает Алексей Купин.

Майя Донцова надеется порадовать бабушку и дедушку долгожданными правнуками


Майя Донцова на днях не смогла сдержать слёз во время разговора с Анной Брянской. Причиной истерики девушки стала невозможность в ближайшее время зачать и выносить малыша, которого они с Купиным давно хотят. Сам молодой человек не остался в стороне от переживаний возлюбленной, поддержал её, и даже устроил видеоразговор с будущей тёщей и собственной матерью.

Майя Донцова надеется порадовать бабушку и дедушку долгожданными правнуками


Женщины очень хорошо повлияли на состояние Донцовой, которая теперь не так расстроена и уже заявляет, что обязательно сможет порадовать своих бабушку и дедушку долгожданными правнуками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:11

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