Сёстры-участницы «Дом-2» сближаются друг с другом после ухода за ворота





Зрители «Дома-2» активно следят за покинувшими проект участниками, особенно, если те привлекали внимание во время пребывания на телестройке. Недавно фолловеры сошлись во мнениях, что именно уход за ворота сблизил сестёр-участниц реалити-шоу, что хорошо видно на примере Маргариты и Ольги Агибаловых.Придя на телестройку одна за другой, девушки сразу же не поделили Андрея Черкасова, который и сам тогда не мог до конца определиться, какую из сестёр хотел бы видеть рядом с собой больше. Несмотря на интриги и обиды, через несколько лет после прощания с «Домом-2» родственницы отлично общаются, часто навещают друг друга и не представляют, как раньше могли ссориться.Ещё одним примером сплочённости сестёр после ухода с «Дома-2» стали сёстры Колисниченко. Бывшие участницы реалити-шоу привлекали внимание не только зрителей, но и коллег по телестройке ровно до тех пор, пока находились там вдвоём. После ухода Юлии Салибековой с супругом за периметр Екатерина не смогла самостоятельно справиться с поставленной на проекте задачей, и тоже покинула его. Теперь, когда одна из них растит троих детей, а вторая лишь ожидает появления первенца — сёстры вновь ощутили необходимость друг в друге и готовы делиться опытом материнства.