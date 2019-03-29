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Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure, предназначенную для любителей активного отдыха и путешествий. Новинка уже доступна у российских дилеров бренда, цена стартует от 1 млн рублей.
Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Новая спецверсия пришла на смену своего предшественника Renault Duster Dakar. Покупателям предложат исключительно эксклюзивный цвет кузова – темно-серый металлик, сильно тонированные задние стекла, новые 16-дюймовые диски, обновленный и более агрессивный дизайн отдельных частей кузова, а также пластиковые защитные экраны на колесных арках. Кроссовер получит несколько надписей «Adventure», расположенных на задних бампере и крыле.

Салон новинки также будет напоминать о том, что это спецверсия кроссовера. Там покупатель найдет фирменное оформление и специальные надписи «Adventure». Обычная версия такого Renault Duster получит современную аудиосистему Radio Connect, поддерживающую технологию R&Go (позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля прямо со смартфона).

В более дорогой комплектации производитель предложит покупателю поддержку систем Android Auto и Apple CarPlay, ESP, контроля тяги и давления в шинах, а также помощник при трогании на подъеме. Базовая версия Renault Duster Adventure уже доступна у российских дилеров и обойдется в 1 млн 32 тысячи рублей. Напомним, цена обычного кроссовера стартует от 709 тысяч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

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