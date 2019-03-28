Агата Муцениеце решила примерить форму хоккейного вратаря

Звезда сериала «Закрытая школа» разместила в своем личном блоге Instagram снимок, где позирует в хоккейной раздевалке, одетая в форму вратаря. В кадре Агата Муцениеце запечатлена с недовольным и уставшим видом. Судя по кадру, примерять массивную хоккейную форму было затруднительно. Под кадром актриса написала, что вратари – герои, признавшись, что в таком одеянии сложно даже нос почесать.«Теперь нам ждать «Молодежку» женскую лигу?», - поинтересовался у актрисы кто-то из пользователей. «В хоккей играют настоящие мужчины и Агата», «Мне кажется этот костюмчик тебе жмет. Маловат.», «Агату не одели в костюм, а уронили в его)», - с юмором отметили поклонники в комментариях.