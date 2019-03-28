Анну Нетребко заставили удалить с Instagram видео из-за нарушения авторских прав

Анна Нетребко показала подписчикам видео, которое сама сняла за кулисами театра. Но на заднем фоне во время спектакля звучала музыка оркестра. Согласно закону, она нарушила авторские права, поэтому ее попросили удалить данный материал. Например, если бы это произошло в европейской стране, то оперная дива могла бы «погрязнуть» в судебных тяжбах.Знаменитость подчеркнула, что «целых 23 секунды» на видео слышен оркестр. Но подписчики написали в комментариях, что даже не заметили этого факта, так как смотрели на своего кумира. Кроме поклонников такой несправедливостью возмутились и коллеги оперной исполнительницы. Дирижер Мария Селецкая рассказала, что ей предъявляли подобные претензии. Однажды она опубликовала видео на 8 секунд со своего дебюта, который состоялся в Штутгардской опере. В результате ей также пришлось удалить этот материал. Певица Екатерина Губанова присоединилась к негодованию коллег и написала, что «хоть в тюрьму не посадили за такое».