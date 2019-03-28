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Ольга Гажиенко показала трогательное видео, на котором сообщила сыну о пополнении в семье

Экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Гажиенко показала трогательное видео, на котором сообщила своему сыну о скором пополнении в семье. Девушка решила запечатлеть этот момент на камеру, ведь именно маленький Кирилл больше всех мечтал о рождении ещё одного ребёнка.

Ольга Гажиенко показала трогательное видео, на котором сообщила сыну о пополнении в семье


Ольга Гажиенко, которая не так давно перестала скрывать от общественности свою вторую беременность, поделилась с фанатами трогательным видео с моментом, когда сообщает о пополнении в семье своему сыну. Так как маленький Кирилл очень сильно мечтал о рождении у него брата или сестры, родители решили рассказать ему об этом совершенно необычным образом.

Ольга Гажиенко показала трогательное видео, на котором сообщила сыну о пополнении в семье


Супруги купили игрушечного малыша, которого вручили сыну и попросили отгадать, что за новость они для него приготовили. Наследник Гажиенко удивительно быстро отгадал, что кукла означает ребёнка. Фанаты пары отметили, что ролик действительно получился очень трогательным, а от улыбки и искренней радости Кирилла многие едва не заплакали.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:42

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