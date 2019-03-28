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Звезда "Дома-2" Дана Николенко пожаловалась на трудности с новорожденным ребёнком

У экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" Даны Николенко начались трудности.

Не прошло и полмесяца, как её "мимимишные" сообщения в Instagram сменились полным разочарованием в роли мамы.

Жёстко? Но, чем объясняется то, что Дана заговорила о том, что её не устраивает то, что ребёнок бодрствует? А ведь она постоянно показывала себя с лучшей стороны, и создавала иллюзию идеальной семьи благодаря малышу.

Звезда "Дома-2" Дана Николенко пожаловалась на трудности с новорожденным ребёнком

Все эти милые фото, счастье материнства, о которых она сообщала всем фолловерам каждые 5 минут, теперь вызывают желание выйти из аккаунта.

И не зря! Показательность для Николенко оказывается главнее новорожденного.

Молодой маме почему-то не нравится, что маленький мальчик уже не спит сутками напролёт, а хочет играться, «гулять» и общаться с мамой.

Звезда "Дома-2" Дана Николенко пожаловалась на трудности с новорожденным ребёнком

Конечно, молодой девушке лучше бы убежать в салон красоты или просто снимать собственное отражение и показывать свои накачанные губы в Сети. Но, вот незадача, оказывается ребенок - это не просто игрушка, с которой можно сюсюкать, но и личность, которая требует к себе внимания и постоянного обязательного ухода.

Подписчики Даны абсолютно не разделяют переживаний бывшей "домовки" и советуют девушке следующий раз очень крепко подумать, прежде чем решаться на рождение ребёнка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:05

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