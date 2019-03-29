В Петербурге откроется первая кофейня с искусственным интеллектом





Робот в заведении предложит посетителям напитки, предварительно оценив их эмоции и душевное состояние. К примеру, нейросеть посоветует уставшему после работы человеку двойной экспрессо, более веселому - сок. Также искусственный интеллект сможет предугадывать численность клиентов для оптимизации смен и поставок продукции со склада. С помощью специальной мобильной программы можно заранее сделать заказ, оценить его, найти адреса ближайших кафе и изучать акции. Спустя время в планах владельцев запустить онлайн-маркет кофейни с последующим взаимодействием с социальными сетями. Та же технология поможет посетителю узнать больше о напитке: сорт зерен, страна, где их вырастили, метод обработки и другое.Кофейня в северной столице РФ откроется в апреле, в течение года в городе появится еще два аналогичных заведения. В следующем году заработают две такие точки в Москве, а до конца 2021 года - 18 в четырех населенных пунктах страны. Всего за пять лет планируется ввести в эксплуатацию 50 подобного рода кафе. Далее сеть «Астаманьяна» появится в городах, где проживает миллион и более человек.До этого в Петербурге появилась кофейня, которую в дневное время могут посещать исключительно женщины. Вечером здесь идут кинопоказы, проводятся лекции, на которые уже допускаются люди всех полов. В заведение можно зайти случайно, так как вывески нигде нет.