Валерия появилась в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье

Супруга продюсера Иосифа Пригожина любит радовать своих подписчиков интересными образами, впечатляя аудиторию своим утонченным вкусом и чувством стиля. Валерия решила показать фанатам, какой наряд она выбрала для мероприятия в Кремлевском дворце. Звезда эстрады представила вниманию пользователей фото, где запечатлена в тонком полупрозрачном платье черного цвета в белый горох от известного бренда Oscar de la Renta.Почитатели Валерии принялись активно обсуждать новый наряд любимой певицы и внешность артистки: «Вы восхитительная, умопомрачительная, сексуальная девушка, а платье очень красивое, надеюсь Росгвардейцы от вашей красоты на концерте в обморок не упали???», «Вы выглядите волшебно, другой формулировки не подобрать».