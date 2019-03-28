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Валерия появилась в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье

Певица Валерия появилась в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье в горох. Об этом сообщила фанатам сама исполнительница в личном блоге Instagram.
Валерия появилась в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье

Супруга продюсера Иосифа Пригожина любит радовать своих подписчиков интересными образами, впечатляя аудиторию своим утонченным вкусом и чувством стиля. Валерия решила показать фанатам, какой наряд она выбрала для мероприятия в Кремлевском дворце. Звезда эстрады представила вниманию пользователей фото, где запечатлена в тонком полупрозрачном платье черного цвета в белый горох от известного бренда Oscar de la Renta.

Почитатели Валерии принялись активно обсуждать новый наряд любимой певицы и внешность артистки: «Вы восхитительная, умопомрачительная, сексуальная девушка, а платье очень красивое, надеюсь Росгвардейцы от вашей красоты на концерте в обморок не упали???», «Вы выглядите волшебно, другой формулировки не подобрать».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:21

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