Джип полицейского конвоя с герцогиней Вессекской не стал останавливаться после столкновения с авто британки





Это ДТП случилось в Бирмингеме, когда невестка королевы Елизаветы II приехала с официальным визитом. По словам 59-летней пострадавшей, полицейский джип, в котором на момент столкновения пребывала королевская особа, даже не остановился после столкновения. Автомобиль Джилл Уолкер в этот момент менял полосу, но внезапно в него врезался джип из конвоя. Согласно протоколу авто с герцогиней Вессекской не имело права останавливаться.По словам правоохранителей, в этом ДТП, которое произошло в час пик в центре Бирмингема, виновна Джилл Уолкер. Но она отрицает этот факт и утверждает, что из-за поведения конвоя королевской семьи она не смогла оформить страховку после аварии. При этом данное столкновение 59-летняя женщина зафиксировала на видеорегистраторе. Если у нее не получится мирным путем урегулировать этот инцидент, она намерена обратиться в суд.