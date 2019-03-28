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Джип полицейского конвоя с герцогиней Вессекской не стал останавливаться после столкновения с авто британки

В издании Birmingham Live появилась информация о том, что джип полицейского конвоя с герцогиней Вессекской врезался в авто Джилл Уолкер, но не стал останавливаться после совершения ДТП. По словам матери двоих детей, которая была за рулем этой машины, происшествие произошло еще в ноябре прошлого года.

Джип полицейского конвоя с герцогиней Вессекской не стал останавливаться после столкновения с авто британки


Это ДТП случилось в Бирмингеме, когда невестка королевы Елизаветы II приехала с официальным визитом. По словам 59-летней пострадавшей, полицейский джип, в котором на момент столкновения пребывала королевская особа, даже не остановился после столкновения. Автомобиль Джилл Уолкер в этот момент менял полосу, но внезапно в него врезался джип из конвоя. Согласно протоколу авто с герцогиней Вессекской не имело права останавливаться.

По словам правоохранителей, в этом ДТП, которое произошло в час пик в центре Бирмингема, виновна Джилл Уолкер. Но она отрицает этот факт и утверждает, что из-за поведения конвоя королевской семьи она не смогла оформить страховку после аварии. При этом данное столкновение 59-летняя женщина зафиксировала на видеорегистраторе. Если у нее не получится мирным путем урегулировать этот инцидент, она намерена обратиться в суд.



 
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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:29

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