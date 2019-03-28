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Бывший стратег Белого дома сравнил расследование Мюллера с осмотром у проктолога

Бывший стратег Белого дома Стивен Бэннон высказал свое мнение о всей ситуации вокруг специального прокурора Роберта Мюллера и его доклада. Он сравнил это расследование с осмотром у проктолога и считает, что никаких доказательств сговора с Россией не было обнаружено.
Бывший стратег Белого дома сравнил расследование Мюллера с осмотром у проктолога

Стивен Бэннон был один из самых влиятельных экспертов и стратегов Белого дома во времена прошлых администраций, но сейчас больше не занимает эту должность, сообщает издание «ПолитРоссия». Он отметил, вся ситуация вокруг расследования специального прокурора Роберта Мюллера очень интересная. На это дело власти США потратили около 35 млн долларов, но так ничего и не нашли. Бывший стратег отмечает, тщательность этих процедур можно сравнить с походом к проктологу, поэтому нет смысла сомневаться в полученных результатах.

Эксперт уверен, нынешний президент США Дональд Трамп грамотно воспользуется всей этой ситуацией и получит множество бонусов во время предстоящей избирательной компании. Стивен Бэннон отмечает, последние годы Демократическая партия всеми силами пыталась уличить главу государства в сговоре с Россией, но потерпела серьезную неудачу, которая обязательно негативно скажется на ней уже в самом ближайшем будущем.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:16

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