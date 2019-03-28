Автора песни «Беловежская пуща» Николая Добронравова экстренно госпитализировали в больницу





Медицинские специалисты оказывают экстренную помощь Николаю Николаевичу. Супруга деятеля культуры Александра Пахмутова в настоящий момент пребывает с 90-летним возлюбленным, поддерживая его.Поэт-песенник и композитор не только прожили 63 года вместе как супружеская пара, но и работали над созданием многих композиций, ставших бессмертными. Добронравов сочинил слова на музыку Пахмутовой, явив миру такие знаменитые песни: «Как молоды мы были», «Орлята учатся летать» и другие. Многие хиты Николая Николаевича звучали в исполнении Николая Баскова, Эдиты Пьехи, Софии Ротару, «Песняров», Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, «Гражданской обороны».