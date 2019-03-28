АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Яна Рудковская учит детей зарабатывать средства собственным трудом

Продюсер Яна Рудковская рассказала о своих детях и их воспитании. Звездная мать учит наследников зарабатывать средства собственным трудом и считает это абсолютно верным подходом.
Яна Рудковская учит детей зарабатывать средства собственным трудом

Яна Рудковская рассказывает, ее часто критикуют за подобные взгляды на воспитание детей, считают их слишком жесткими и несвоевременными. Продюсер придерживается иного мнения и не собирается его менять, ведь родители воспитывали ее аналогичным образом. Знаменитость уверена, только так дети могут понять и оценить усилия, прикладываемые взрослыми для того, чтобы обеспечить достойную жизнь всей семьи. Подобный урок необходимо усвоить с самого раннего детства, уверена Яна Рудковская.

Мнение продюсера полностью разделяет и ее супруг Евгений Плющенко. Фигурист постоянно дает своим наследникам советы, помогающие им заработать немного денег и помочь семейному бюджету. 6-летний Саша, рассказывает наставница Димы Билана, совсем недавно заработал себе хороший подарок на Новый год, но для этого он откатал 33 шоу подряд. Легко полученные деньги и вещи люди не ценят, отмечает Яна Рудковская, чего не скажешь о тех предметах, ради которых пришлось потрудиться. В качестве примера они привела подарки ее детям. Многие дорогие вещи оставались без должного внимания, так как наследники не могли оценить и понять их значимость.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали личностные черты детей,
Ученые: Собаки способны распознавать
Анастасия Стоцкая пожаловалась на
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Агата Муцениеце решила примерить форму
Анну Нетребко заставили удалить с
Сын Филиппа Киркорова поступил в
Джип полицейского конвоя с герцогиней
Валерия появилась в Кремлевском дворце
Отсидевшая участница «Дом-2» Анастасия
Бывший стратег Белого дома сравнил
«Особенный» сын Эвелины Бледанс Семен
Определены автомобильные опции,
Яна Рудковская учит детей зарабатывать
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Певица Нюша рассказала о своей
Дмитрий Дибров с женой отправились в
На Украине создано электромагнитное
Майя Донцова надеется порадовать
Ирина Аманти высказала свое мнение по
Звезда "Дома-2" Дана Николенко
Сёстры-участницы «Дом-2» сближаются
Яна Рудковская старается освободить
Ученые составили список странных вещей,
Просмотреть все новости