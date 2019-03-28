Яна Рудковская учит детей зарабатывать средства собственным трудом

Яна Рудковская рассказывает, ее часто критикуют за подобные взгляды на воспитание детей, считают их слишком жесткими и несвоевременными. Продюсер придерживается иного мнения и не собирается его менять, ведь родители воспитывали ее аналогичным образом. Знаменитость уверена, только так дети могут понять и оценить усилия, прикладываемые взрослыми для того, чтобы обеспечить достойную жизнь всей семьи. Подобный урок необходимо усвоить с самого раннего детства, уверена Яна Рудковская.Мнение продюсера полностью разделяет и ее супруг Евгений Плющенко. Фигурист постоянно дает своим наследникам советы, помогающие им заработать немного денег и помочь семейному бюджету. 6-летний Саша, рассказывает наставница Димы Билана, совсем недавно заработал себе хороший подарок на Новый год, но для этого он откатал 33 шоу подряд. Легко полученные деньги и вещи люди не ценят, отмечает Яна Рудковская, чего не скажешь о тех предметах, ради которых пришлось потрудиться. В качестве примера они привела подарки ее детям. Многие дорогие вещи оставались без должного внимания, так как наследники не могли оценить и понять их значимость.