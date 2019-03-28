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Определены автомобильные опции, длительность работы которых несет опасность

Современные автомобили радуют клиентов своим богатым оснащением. При этом имеются определенные опции, длительная работа которых может представлять опасность как для водителя, так и самого транспорта.
Определены автомобильные опции, длительность работы которых несет опасность

Круиз-контроль делает более легкой жизнь автомобилиста, с его помощью можно расслабиться в поездке, а помимо того, машина переходит в экономичный режим потребления горючего. Вместе с тем, такая опция уменьшает внимательность и бдительность водителя, что в конечном счете может привести к ДТП.
Определены автомобильные опции, длительность работы которых несет опасность

Датчик дождя своевременно очищает лобовое стекло от дождя и капель, поэтому водителю не стоит отвлекаться, дабы включить «дворники». Если режим функционирует в зимний период, то при зажигании последние начинают хаотично чистить лобовик, а это провоцирует износ редукторов приводов стеклоочистителя.

Доводчики дверей избавляют автомобилистов от надобности закрывать постоянно двери. Они делают это самостоятельно, при этом можно прищемить как одежду, так и какую-либо часть тела. Автоэксперты в связи с этим рекомендуют быть с таким механизмом аккуратнее.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:09

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