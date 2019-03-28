Определены автомобильные опции, длительность работы которых несет опасность





Круиз-контроль делает более легкой жизнь автомобилиста, с его помощью можно расслабиться в поездке, а помимо того, машина переходит в экономичный режим потребления горючего. Вместе с тем, такая опция уменьшает внимательность и бдительность водителя, что в конечном счете может привести к ДТП.Датчик дождя своевременно очищает лобовое стекло от дождя и капель, поэтому водителю не стоит отвлекаться, дабы включить «дворники». Если режим функционирует в зимний период, то при зажигании последние начинают хаотично чистить лобовик, а это провоцирует износ редукторов приводов стеклоочистителя.Доводчики дверей избавляют автомобилистов от надобности закрывать постоянно двери. Они делают это самостоятельно, при этом можно прищемить как одежду, так и какую-либо часть тела. Автоэксперты в связи с этим рекомендуют быть с таким механизмом аккуратнее.