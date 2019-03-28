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Лондонский музей Шерлока Холмса отметил 29 лет со дня открытия

Лондонский музей Шерлока Холмса на Бейкер-стрит отметил 29 лет со дня открытия. Квартира в викторианском стиле полностью имитирует описанную в книгах Артура Конан Дойла.
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил 29 лет со дня открытия

27 марта 1990 года открылся первый в мире музей Шерлока Холмса, который представляет собой мемориальную квартиру легендарного сыщика и его напарника Ватсона. Поклонники детективных книг Конан Дойла могут посетить старинное здание на Бейкер-стрит 1815 года, охраняемое государством.

На входе в музей посетителей встречает констебль, а внутри можно найти ресторан "Миссис Хадсон", где подают традиционные английские блюда. Обустройство квартиры точно соответствует вымышленному аналогу писателя.

Так, в ней есть две маленькие спальни, гостиная, угол химика, диаграммы на стенах, справочники и альбомы с вырезками на полках. Отметим, при жизни Конан Дойла многие его читатели с уверенностью полагали, что Холмс и Ватсон действительно проживают на Бейкер-стрит 221b, куда им отправляли множество писем.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

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