Лондонский музей Шерлока Холмса отметил 29 лет со дня открытия





27 марта 1990 года открылся первый в мире музей Шерлока Холмса, который представляет собой мемориальную квартиру легендарного сыщика и его напарника Ватсона. Поклонники детективных книг Конан Дойла могут посетить старинное здание на Бейкер-стрит 1815 года, охраняемое государством.На входе в музей посетителей встречает констебль, а внутри можно найти ресторан "Миссис Хадсон", где подают традиционные английские блюда. Обустройство квартиры точно соответствует вымышленному аналогу писателя.Так, в ней есть две маленькие спальни, гостиная, угол химика, диаграммы на стенах, справочники и альбомы с вырезками на полках. Отметим, при жизни Конан Дойла многие его читатели с уверенностью полагали, что Холмс и Ватсон действительно проживают на Бейкер-стрит 221b, куда им отправляли множество писем.