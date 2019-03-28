Компания Geely будет выпускать автомобили Smart в КНР





Полный пакет акций марки ранее принадлежал немецкому производителю Daimler. После подписания соглашения с азиатами европейская компания будет заниматься созданием дизайна новых транспортных средств, а Geely - массовой сборкой моделей. В целях расширения производства фирма построит новую фабрику в Китае, также автомобили Smart станут производиться в Словении и Франции.Новый завод начнет работать не ранее 2022 года, при этом там станут выпускать исключительно электрокары. В последующие годы линейка может пополниться машинами B-класса, которые будут соответствовать представлению клиентов о привычном компакт-каре.