Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием

Лариса Гузеева пожелала, чтобы разочарования и страдания прошли в жизни дочери «по касательной». Любящая мать назвала 19-летнюю Ольгу «моя девочка» и поздравила ее с Днем рождения. Между телеведущей и именинницей установились очень теплые и дружеские отношения. Телесваха даже закрыла глаза на то, что у дочери есть одна вредная привычка. По словам Ларисы Гузеевой, она не может запретить Ольге курить, ведь если девушка сама не захочет бросить это занятие, она просто будет прятаться от матери. Знаменитость хочет, чтобы у нее с детьми были доверительные отношения, поэтому решила не давить на 19-летнюю девушку. Она надеется, что вскоре ее наследница сама придет к тому, что курение не несет ничего хорошего.На фотографии, которую показала Лариса Гузеева, именинница в стильной одежде позирует с серьезным выражением лица возле моря. Ольга, несмотря на свой юный возраст, много раз экспериментировала со своей внешностью. В последнее время можно заметить, что дочь телеведущей нашла собственный стиль. У именинницы появилась своя «армия» поклонников, которые с удовольствием следят за ее жизнью в социальных сетях.