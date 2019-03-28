Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер столкнулся с назойливой фанаткой

Артист временно перестал давать концерты и отказался от посещения светских мероприятий для того, чтобы найти решения для множества проблем, беспокоящих его в последнее время. Для этого Джастин Бибер даже переехал в отель курортного города Лагуна Бич, Калифорния. Несмотря на все старания певца, его спокойствие все же было нарушено.В один из дней в номере певца оказалась фанатка, утверждающая, что не хотела кому-то мешать и попала сюда случайно. Несмотря на подобные заверения, девушка не спешила покидать компанию поп-звезды и всеми силами оттягивала свой уход. Джастин Бибер отреагировал на этот инцидент спокойно, но попросил неожиданную гостью покинуть его, иначе он вызовет полицию. Чем конкретно закончился этот инцидент – неизвестно.Сотрудники отеля сообщили о том, что данная девушка целый день мешала персоналу работать. Она ходила по корридам и что-то искала, при этом каким-то образом миновала входы и выхода заведения, оставаясь незамеченной.Поклонники Джастина Бибера переживают за его психическое состояние. Они считают, что у артиста может иметь место депрессия из-за проблем в личной жизни. Сам певец подобные слухи отрицает и отметил, что его переживания связаны с другими вопросами.