АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Константин Эрнст появился на премии продюсеров с супругой Софьей

Константин Эрнст появился на премии продюсеров в Москве с молодой супругой Софьей. Пара прошлась по ковровой дорожке в компании звёзд российского кино.
Константин Эрнст появился на премии продюсеров с супругой Софьей

В столичном Центре международной торговли на мероприятии продюсерской ассоциации телевидения и кино появился Константин Эрнст с женой Софьей Заикой. Популярность 30-летняя актриса получила после съёмок в сериале "Содержанки". О романе продюсера и артистки стало известно в 2014 году. Летом 2016-го пара официально оформила отношения и на сегодняшний день воспитывает двух дочерей.

На снимки фотографов, помимо Эрнста с женой, попали практически все звёзды отечественного кино. Талант Софьи Заики зрители смогли оценить в детективном сериале "Содержанки".



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Певица Нюша рассказала о своей
Дмитрий Дибров с женой отправились в
На Украине создано электромагнитное
Майя Донцова надеется порадовать
Ирина Аманти высказала свое мнение по
Звезда "Дома-2" Дана Николенко
Сёстры-участницы «Дом-2» сближаются
Яна Рудковская старается освободить
Ученые составили список странных вещей,
«Уральские пельмени» поздравили
Ольга Гажиенко показала трогательное
Младшая дочь Татьяны Навки Надежда
Российский бренд INOI выпустил
Ксения Бородина пристыдила Милену
Уральский уфолог Валентин Дегтерев
Ученые: Развод родителей не оказывает
Автора песни «Беловежская пуща» Николая
Жители Мексики запечатлели на камеру
У жителя Австралии появились ожоги на
В 2020 году роботов-гуманоидов отправят
Эксперты назвали самый популярный
Виктория Лопырева показала поклонникам,
Принц Гарри планирует взять отпуск для
Жители России назвали самые
Просмотреть все новости