Константин Эрнст появился на премии продюсеров с супругой Софьей
Константин Эрнст появился на премии продюсеров в Москве с молодой супругой Софьей. Пара прошлась по ковровой дорожке в компании звёзд российского кино.
В столичном Центре международной торговли на мероприятии продюсерской ассоциации телевидения и кино появился Константин Эрнст с женой Софьей Заикой. Популярность 30-летняя актриса получила после съёмок в сериале "Содержанки". О романе продюсера и артистки стало известно в 2014 году. Летом 2016-го пара официально оформила отношения и на сегодняшний день воспитывает двух дочерей.
На снимки фотографов, помимо Эрнста с женой, попали практически все звёзды отечественного кино. Талант Софьи Заики зрители смогли оценить в детективном сериале "Содержанки".
В столичном Центре международной торговли на мероприятии продюсерской ассоциации телевидения и кино появился Константин Эрнст с женой Софьей Заикой. Популярность 30-летняя актриса получила после съёмок в сериале "Содержанки". О романе продюсера и артистки стало известно в 2014 году. Летом 2016-го пара официально оформила отношения и на сегодняшний день воспитывает двух дочерей.
На снимки фотографов, помимо Эрнста с женой, попали практически все звёзды отечественного кино. Талант Софьи Заики зрители смогли оценить в детективном сериале "Содержанки".
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:39