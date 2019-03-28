Певица Нюша рассказала о своей программе тренировок, помогающей вернуться в форму после родов

Представительница российского шоу-бизнеса опубликовала в своем аккаунте Instagram снимок, где запечатлена за занятием в спортзале, а под ним объяснила, какие упражнения быстро и эффективно позволят вернуть былую стройность. Нюша обратила внимание подписчиц на то, что комплекс прекрасно подойдет и тем женщинам, кто восстанавливается после родов без медицинских противопоказаний. Певица рекомендует молодым мамам диафрагмальное дыхание, насыщающее кровь кислородом. При регулярном выполнение это помогает избавиться от лишних килограммов. В числе «топовых» занятий артистки очень много упражнений из пилатеса.Фанаты поблагодарили кумира за полезные советы и написали множество комплиментов в адрес любимой исполнительницы: «Какая фигура», «Красотка», «Фигура идеальна», «Просто шикарная девушка».