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Певица Нюша рассказала о своей программе тренировок, помогающей вернуться в форму после родов

Отечественная исполнительница Нюша не так давно стала матерью. Поклонники часто восхищаются, как быстро певица смогла вернуться в форму после родов. Звезда решила рассказать о своей программе тренировок, которая поможет восстановиться молодым мамам.
Певица Нюша рассказала о своей программе тренировок, помогающей вернуться в форму после родов

Представительница российского шоу-бизнеса опубликовала в своем аккаунте Instagram снимок, где запечатлена за занятием в спортзале, а под ним объяснила, какие упражнения быстро и эффективно позволят вернуть былую стройность. Нюша обратила внимание подписчиц на то, что комплекс прекрасно подойдет и тем женщинам, кто восстанавливается после родов без медицинских противопоказаний. Певица рекомендует молодым мамам диафрагмальное дыхание, насыщающее кровь кислородом. При регулярном выполнение это помогает избавиться от лишних килограммов. В числе «топовых» занятий артистки очень много упражнений из пилатеса.

Фанаты поблагодарили кумира за полезные советы и написали множество комплиментов в адрес любимой исполнительницы: «Какая фигура», «Красотка», «Фигура идеальна», «Просто шикарная девушка».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:30

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