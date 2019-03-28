Дмитрий Дибров с женой отправились в годовщину свадьбы на «охоту за трюфелями»

На момент бракосочетания Дмитрию Диброву было 49 лет, а невеста была младше его на 30 лет. Многие поклонники были уверены, что 19-летняя Полина Наградова быстро сбежит от своего новоиспеченного супруга. Но пара доказала, что у них крепкий союз. Супруга подарила мужу троих сыновей. Дмитрий Дибров, у которого за плечами было три неудачных брака, часто жаловался журналистам, что так и не встретил «своего человека». Но после женитьбы на Полине Наградовой его жизнь полностью перевернулась. Их крепкий семейный союз не смогли разрушить многочисленные сплетни.В своем микроблоге Instagram телеведущий опубликовал видео, в котором рассказал, что годовщину свадьбы они проведут, «охотясь на трюфелей». По словам Дмитрия Диброва, этот гриб считают самым дорогим, так как его нельзя самостоятельно вырастить. Трюфель можно только найти, используя для этого специально обученных тосканских собак.