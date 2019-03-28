Яна Рудковская старается освободить Евгения Плющенко от хлопот по хозяйству

Яна Рудковская призналась, что в окружении семьи ей хочется быть расслабленной и мягкой, но не всегда это получается. У нее трое сыновей, которые все чаще проявляют характер. Поэтому знаменитости приходится с ними спорить по некоторым моментам и доказывать свою правоту. Супруга Евгения Плющенко в первом браке родила сына Николая, а фигуристу подарила младшего мальчика Сашу. Также у нее есть пасынок Андрей, который является сыном ее бывшего мужа Виктора Батурина.Продюсер Димы Билана призналась, что у нее «внушительное хозяйство». У них огромная территория и два больших дома. Яна Рудковская контролирует все оформление жилья, менеджмент внутри особняков, планирует отпуска. Также у звездной семьи живут шесть собак. Кроме этого, бизнесвумен заботится о родителях и многочисленных родственниках, которые часто у нее останавливаются погостить.