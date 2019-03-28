«Уральские пельмени» поздравили ушедшего от них Андрея Рожкова с днем рождения

В прошлом году Андрей Рожков и Вячеслав Мясников приняли решение выступать отдельно от остального коллектива «Уральские пельмени». С тех пор отношения между бывшими коллегами были натянутыми, что не удивительно, ведь конфликты внутри группы, спровоцировавшие раскол, были не шуточные. Другая участница коллектива Юлия Михалкова тогда заявила, что атмосферу в команде нельзя назвать здоровой, а сама она старается сохранять нейтралитет.Сейчас Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свой проект «Ваши пельмени» и успешно гастролируют по России параллельно со своими коллегами из «Уральских пельменей». Несмотря на прямую конкуренцию, в Екатеринбурге оба коллектива вместе выступили на одной сцене, и уже тогда появились слухи о том, что былой конфликт может быть разрешен.28 марта Андрей Рожков празднует свой очередной день рождения и одно из поздравлений он получит от официальной страницы «Уральских пельменей» в Instagram. Там был опубликован трогательный текст, где «главной бабушке страны, личному комару всех И-и-и-игорей и идеалу сотрудника библиотеки» пожелали творческих и других успехов. Поклонники обоих коллективов восприняли подобное сообщение позитивно и присоединились к поздравлениям.