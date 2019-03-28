АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

«Уральские пельмени» поздравили ушедшего от них Андрея Рожкова с днем рождения

Коллектив «Уральские пельмени» поздравил ушедшего от них юмориста Андрея Рожкова с днем рождения. Теплые слова в адрес коллеги были опубликованы на официальной странице команды в Instagram.
«Уральские пельмени» поздравили ушедшего от них Андрея Рожкова с днем рождения

В прошлом году Андрей Рожков и Вячеслав Мясников приняли решение выступать отдельно от остального коллектива «Уральские пельмени». С тех пор отношения между бывшими коллегами были натянутыми, что не удивительно, ведь конфликты внутри группы, спровоцировавшие раскол, были не шуточные. Другая участница коллектива Юлия Михалкова тогда заявила, что атмосферу в команде нельзя назвать здоровой, а сама она старается сохранять нейтралитет.

Сейчас Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свой проект «Ваши пельмени» и успешно гастролируют по России параллельно со своими коллегами из «Уральских пельменей». Несмотря на прямую конкуренцию, в Екатеринбурге оба коллектива вместе выступили на одной сцене, и уже тогда появились слухи о том, что былой конфликт может быть разрешен.

28 марта Андрей Рожков празднует свой очередной день рождения и одно из поздравлений он получит от официальной страницы «Уральских пельменей» в Instagram. Там был опубликован трогательный текст, где «главной бабушке страны, личному комару всех И-и-и-игорей и идеалу сотрудника библиотеки» пожелали творческих и других успехов. Поклонники обоих коллективов восприняли подобное сообщение позитивно и присоединились к поздравлениям.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Певица Нюша рассказала о своей
Дмитрий Дибров с женой отправились в
На Украине создано электромагнитное
Майя Донцова надеется порадовать
Ирина Аманти высказала свое мнение по
Звезда "Дома-2" Дана Николенко
Сёстры-участницы «Дом-2» сближаются
Яна Рудковская старается освободить
Ученые составили список странных вещей,
«Уральские пельмени» поздравили
Ольга Гажиенко показала трогательное
Младшая дочь Татьяны Навки Надежда
Российский бренд INOI выпустил
Ксения Бородина пристыдила Милену
Уральский уфолог Валентин Дегтерев
Ученые: Развод родителей не оказывает
Автора песни «Беловежская пуща» Николая
Жители Мексики запечатлели на камеру
У жителя Австралии появились ожоги на
В 2020 году роботов-гуманоидов отправят
Эксперты назвали самый популярный
Виктория Лопырева показала поклонникам,
Принц Гарри планирует взять отпуск для
Просмотреть все новости