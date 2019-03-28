Младшая дочь Татьяны Навки Надежда приняла участие в модном показе Галины Юдашкиной

Татьяна Навка успевает не только создавать впечатляющие ледовые шоу, путешествовать по жарким странам, но и воспитывать наследников. Младшая дочь артистки Надежда в четыре года показывает свое мастерство катания на льду и активно интересуется модой. 27 марта девочка стала участницей модного показа дочери популярного дизайнера Галины Юдашкиной.Спортсменка опубликовала несколько снимков с показа в своем Instagram блоге, где запечатлена ее маленькая модель в ярком бело-синем платье, украшенном перьями. Почитатели творчества Татьяны Навки высоко оценили успехи ее наследницы, восхищаясь смелой и уверенной девочкой. Пользователям понравился также и наряд юной Надежды. Комментаторы поспешили оставить положительные отзывы о модном выходе дочери фигуристки: «Какая же Надюша смелая, молодец!», «Из всех остальных моделей Ваша дочь самая лучшая», «Маленькая принцесса».