Младшая дочь Татьяны Навки Надежда приняла участие в модном показе Галины Юдашкиной
Младшая дочь известной отечественной фигуристки Татьяны Навки недавно приняла участие в модном показе Галины Юдашкиной. Четырехлетняя Надежда предстала перед публикой в красивом платье с перьями.
Татьяна Навка успевает не только создавать впечатляющие ледовые шоу, путешествовать по жарким странам, но и воспитывать наследников. Младшая дочь артистки Надежда в четыре года показывает свое мастерство катания на льду и активно интересуется модой. 27 марта девочка стала участницей модного показа дочери популярного дизайнера Галины Юдашкиной.
Спортсменка опубликовала несколько снимков с показа в своем Instagram блоге, где запечатлена ее маленькая модель в ярком бело-синем платье, украшенном перьями. Почитатели творчества Татьяны Навки высоко оценили успехи ее наследницы, восхищаясь смелой и уверенной девочкой. Пользователям понравился также и наряд юной Надежды. Комментаторы поспешили оставить положительные отзывы о модном выходе дочери фигуристки: «Какая же Надюша смелая, молодец!», «Из всех остальных моделей Ваша дочь самая лучшая», «Маленькая принцесса».
Татьяна Навка успевает не только создавать впечатляющие ледовые шоу, путешествовать по жарким странам, но и воспитывать наследников. Младшая дочь артистки Надежда в четыре года показывает свое мастерство катания на льду и активно интересуется модой. 27 марта девочка стала участницей модного показа дочери популярного дизайнера Галины Юдашкиной.
Спортсменка опубликовала несколько снимков с показа в своем Instagram блоге, где запечатлена ее маленькая модель в ярком бело-синем платье, украшенном перьями. Почитатели творчества Татьяны Навки высоко оценили успехи ее наследницы, восхищаясь смелой и уверенной девочкой. Пользователям понравился также и наряд юной Надежды. Комментаторы поспешили оставить положительные отзывы о модном выходе дочери фигуристки: «Какая же Надюша смелая, молодец!», «Из всех остальных моделей Ваша дочь самая лучшая», «Маленькая принцесса».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:39