АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Уральский уфолог Валентин Дегтерев нашёл на снимках Марса звездолёт пришельцев

Уральский уфолог Валентин Дегтерев нашёл на снимках Марса парящий в воздухе звездолёт пришельцев. Независимый исследователь считает, что на корабле марсиане пытались эвакуироваться с планеты.
Уральский уфолог Валентин Дегтерев нашёл на снимках Марса звездолёт пришельцев

Уфолог из России опубликовал на YouTube видео с кадрами Google Earth 2008 года, где на поверхности Марса нашёл нечто, похожее на гигантский звездолёт. Автор ролика предположил, что корабль готов взлететь в космос и уже завис над землёй, но управлять им некому. При своей необычной форме судно в высоту имеет 80 метров, а в длину - 2 километра.
Уральский уфолог Валентин Дегтерев нашёл на снимках Марса звездолёт пришельцев

Своеобразный ковчег мог понадобиться марсианам для эвакуации во время ядерной войны или природной катастрофы. Тем не менее, все жители планеты погибли, а звездолёт остался нетронутым и готовым к старту.

По мнению уфолога, марсиане конструировали корабль настолько надёжно, что его магнитная подушка действует до сих пор, не давая обрушиться на землю. Учёные, исследующие Марс умалчивают о находке, ведь выдать её за природное явление невозможно. При этом скептики уверены: версия уфолога слишком похожа на сюжет из научной фантастики.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лондонский музей Шерлока Холмса отметил
Компания Geely будет выпускать
Отдыхающий в Калифорнии Джастин Бибер
Олег Урушев: "В России можно снимать
Лариса Гузеева трогательно поздравила
Муж Евгении Огурцовой Анатолий Рамонов
Константин Эрнст появился на премии
Певица Нюша рассказала о своей
Дмитрий Дибров с женой отправились в
На Украине создано электромагнитное
Майя Донцова надеется порадовать
Ирина Аманти высказала свое мнение по
Звезда "Дома-2" Дана Николенко
Сёстры-участницы «Дом-2» сближаются
Яна Рудковская старается освободить
Ученые составили список странных вещей,
«Уральские пельмени» поздравили
Ольга Гажиенко показала трогательное
Младшая дочь Татьяны Навки Надежда
Российский бренд INOI выпустил
Ксения Бородина пристыдила Милену
Уральский уфолог Валентин Дегтерев
Ученые: Развод родителей не оказывает
Автора песни «Беловежская пуща» Николая
Жители Мексики запечатлели на камеру
У жителя Австралии появились ожоги на
В 2020 году роботов-гуманоидов отправят
Эксперты назвали самый популярный
Виктория Лопырева показала поклонникам,
Принц Гарри планирует взять отпуск для
Просмотреть все новости