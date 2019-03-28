Уральский уфолог Валентин Дегтерев нашёл на снимках Марса звездолёт пришельцев





Уфолог из России опубликовал на YouTube видео с кадрами Google Earth 2008 года, где на поверхности Марса нашёл нечто, похожее на гигантский звездолёт. Автор ролика предположил, что корабль готов взлететь в космос и уже завис над землёй, но управлять им некому. При своей необычной форме судно в высоту имеет 80 метров, а в длину - 2 километра.Своеобразный ковчег мог понадобиться марсианам для эвакуации во время ядерной войны или природной катастрофы. Тем не менее, все жители планеты погибли, а звездолёт остался нетронутым и готовым к старту.По мнению уфолога, марсиане конструировали корабль настолько надёжно, что его магнитная подушка действует до сих пор, не давая обрушиться на землю. Учёные, исследующие Марс умалчивают о находке, ведь выдать её за природное явление невозможно. При этом скептики уверены: версия уфолога слишком похожа на сюжет из научной фантастики.