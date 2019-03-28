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Ученые составили список странных вещей, найденных в болотах разных стран

Согласно сведениям из древней культуры Дании и Ирландии, такие места представляли собой «врата в иной мир». Ученые составили список странных вещей, найденных в болотах разных стран.

Ученые составили список странных вещей, найденных в болотах разных стран


Археологи объясняют болотные находки тем, что древние люди преподносили языческим богам дары. Поэтому со дна болот ученые достают весьма интересные предметы.

Например, в Египте археологи извлекли из водоема со стоячей водой восьмиметровую статую фараона, сделанную из кварца. Ученые предполагают, что это монумент Рамзеса II, правившего тысячи лет назад. На Медовом острове в болоте был обнаружен таинственный гипсовый слепок. Харлан E. Форд рассказывал о том, что возле него было замечено странное существо.

В Аргентине болота удивили исследователей тем, что под ними скрывался остров. При этом, он отличался идеальной круглой формой и находился в круглом озере с прозрачной водой. Также внимание туристов привлекает еще один тропический остров на болоте, расположенный недалеко от Мехико. Особенность его в том, что на каждом дереве там висят изувеченные куклы.

Ученые составили список странных вещей, найденных в болотах разных стран


Ученые считают болото Манчак, которое расположено в Новом Орлеане, самым сказочным и опасным местом на Земле. Посетителей штата Луизианы удивят невиданной красоты кипарисы и свисающие мхи, но стоит остерегаться гнилых топей и аллигаторов, которыми кишит болото. В Мичигане в водоеме со стоячей водой археологи обнаружили отлично сохранившийся скелет мамонта.

В 1950 году в датском болоте были найдены человеческие останки. Изначально ученые предполагали, что жертва жила в IV веке до н.э., но новые исследования подтвердили, что мужчина жил примерно в 470-399 годах до н.э.

Ученые составили список странных вещей, найденных в болотах разных стран


Самая странная болотная находка была обнаружена в Ирландии. В торфяном водоеме около трех тысяч лет пролежала целая бочка со сливочным маслом. Ученые полагают, что в древние времена люди использовали болота вместо холодильников. Также они предполагают, что масло могли выдерживать в болоте для улучшения его вкусовых качеств.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:55

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