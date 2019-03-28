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Жители Мексики запечатлели на камеру полет НЛО овальной формы

Жители Мексики 20 марта стали свидетелями необычного явления. Они увидели в небе полет НЛО, имеющего овальную форму, и сразу запечатлели его на камеру.
Жители Мексики запечатлели на камеру полет НЛО овальной формы

Ролик с кораблем пришельцев опубликовал на своем канале в «YouTube» Педро Рамирес, являющийся мексиканским уфологом. Автор видео решил не указывать свое имя и место происшествия. На представленных кадрах отчетливо виден некий объект, который со стремительной скоростью летит в небо с поверхности земли.

Странная технология овальной формы и темного цвета имела нечто большое и светящееся в середине. Большинство виртуальных исследователей, в том числе и сам Рамирес, пришли к выводу, что мексиканец смог зафиксировать летающий аппарат представителей высшего разума.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:11

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