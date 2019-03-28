Жители Мексики запечатлели на камеру полет НЛО овальной формы





Ролик с кораблем пришельцев опубликовал на своем канале в «YouTube» Педро Рамирес, являющийся мексиканским уфологом. Автор видео решил не указывать свое имя и место происшествия. На представленных кадрах отчетливо виден некий объект, который со стремительной скоростью летит в небо с поверхности земли.Странная технология овальной формы и темного цвета имела нечто большое и светящееся в середине. Большинство виртуальных исследователей, в том числе и сам Рамирес, пришли к выводу, что мексиканец смог зафиксировать летающий аппарат представителей высшего разума.