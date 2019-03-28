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У жителя Австралии появились ожоги на языке из-за энергетических напитков

Увлечение жителя Австралии энергетическими напитками привело к появлениям ожогов на его языке. После этого он призвал остальных людей не следовать его примеру.
У жителя Австралии появились ожоги на языке из-за энергетических напитков

Гражданин этой страны, работающий педагогом, сообщил, что продолжительное время он употреблял каждый день по пять-шесть банок таких напитков, пока медики не заявили том, что данный продукт разъедает его язык. Австралиец также курит сигареты, но не уверен, что это каким-то образом могло повлиять на состояние этого органа. Мужчина пытается заботиться о состоянии ротовой полости и считает, что его язык испортился от влияния энергетических напитков. В банке его любимого бренда находится почти 60 граммов сахара.

Ранее сообщалось о жителе Ирландии, который страдает зависимостью от газированных лимонадов. В течение десяти лет он выпивал до семи литров такой продукции в сутки и ел только мягкую пищу, после чего испытывал сильную боль. врачам пришлось в итоге заменить его зубы имплантами.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:05

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