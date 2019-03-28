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Эксперты назвали самый популярный продукт, вызывающий вздутие живота

Эксперты назвали самый популярный пищевой продукт, вызывающий вздутие живота и метеоризм. Им оказался свежий репчатый лук, а подобная реакция связана с процессом его переваривания.
Эксперты назвали самый популярный продукт, вызывающий вздутие живота

Все дело в фруктанах, содержащихся в этом продукте. Данные соединения являются полимерами молекул фруктозы, а у организма человека нет необходимых пищевых ферментов, позволяющих эффективно переваривать подобные вещества. Это приводит к затруднению всего процесса, что и провоцирует образование газов, а следственно – вздутия живота. Эксперты отмечают, в данном случае репчатый лук является наиболее опасным продуктом, но не единственными. Похожее воздействие имеют: зеленый лук, артишок, спаржа, лук-порей, брокколи, чеснок, капуста. Аналогичные, но менее интенсивные последствия, несет за собой употребление пшеничных продуктов: хлеба, выпечки и макарон.

Эксперты отмечают, от репчатого лука необязательно отказываться полностью, необходимо действовать в зависимости от состояния организма. Если проблем с вздутием живота не наблюдается – то можно не корректировать свою диету, а в противном случае придется принимать меры. Специалисты советуют либо полностью отказаться от этого продукта, либо перестать употреблять его в свежем виде. Также можно использовать конкретные травы и специи, либо смешанные наборы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:55

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