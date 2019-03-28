Виктория Лопырева показала поклонникам, как проводит время на курорте в Майами
Модель Виктория Лопырева показала своим поклонникам в микробоге Instagram, как проводит время на курорте в Майами. 35-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она в черном купальнике загорает на террасе отеля.
В начале февраля Виктория Лопырева подарила своему возлюбленному Игорю Булатову сына. Первый месяцы после рождения малыша пара решила провести в Майами, чтобы новоиспеченная мать набралась сил и восстановилась после родов.По словам модели, она не может выносить московские холода. Курорт, по ее мнению, является местом «со светлой мощной энергией». Виктория Лопырева призналась, что в Майами ей «легче воспринимать реальность и медитировать».
Также 35-летняя модель поделилась публикацией в разделе stories. Знаменитость позировала в купальнике, лежа на шезлонге под музыку. Многие подписчики отметили, что восхищаются жизнелюбием и успехами Виктории Лопыревой. Фолловеры считают, что она не должна обращать внимания на недоброжелателей.
Молодая мать признается, что ей помогает няня. Дело в том, что фанаты модели задаются вопросом, когда она успевает общаться с маленьким сыном. Но, как отметила Виктория Лопырева, перед ЧМ по футболу ей было гораздо сложнее выделять время для этого. Когда знаменитость была в туре, она могла завтракать в одной стране, а ложиться спать уже абсолютно на другом конце нашей планеты. Поэтому она натренирована и с оптимизмом смотрит на различные трудности.
В начале февраля Виктория Лопырева подарила своему возлюбленному Игорю Булатову сына. Первый месяцы после рождения малыша пара решила провести в Майами, чтобы новоиспеченная мать набралась сил и восстановилась после родов.По словам модели, она не может выносить московские холода. Курорт, по ее мнению, является местом «со светлой мощной энергией». Виктория Лопырева призналась, что в Майами ей «легче воспринимать реальность и медитировать».
Также 35-летняя модель поделилась публикацией в разделе stories. Знаменитость позировала в купальнике, лежа на шезлонге под музыку. Многие подписчики отметили, что восхищаются жизнелюбием и успехами Виктории Лопыревой. Фолловеры считают, что она не должна обращать внимания на недоброжелателей.
Молодая мать признается, что ей помогает няня. Дело в том, что фанаты модели задаются вопросом, когда она успевает общаться с маленьким сыном. Но, как отметила Виктория Лопырева, перед ЧМ по футболу ей было гораздо сложнее выделять время для этого. Когда знаменитость была в туре, она могла завтракать в одной стране, а ложиться спать уже абсолютно на другом конце нашей планеты. Поэтому она натренирована и с оптимизмом смотрит на различные трудности.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:46