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Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval F7 в России

Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval F7. В России новинка появится в июне, автопроизводитель планирует реализовать 15 тысяч своих авто до конца 2019 года.
Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval F7 в России

О таких планах бренда Haval рассказал его представитель. По его словам, основной акцент в продажах марки будет сделан именно на новый кроссовер F7. Новинку позиционируют, как молодежный автомобиль, ведь именно эта возрастная аудитория желает получить качественное, надежное и стильное транспортное средство по доступной цене.

Покупателям предложат два варианта двигателя: 1,5- и 2,0-литровый бензиновые турбомоторы. Их мощность составит 150 и 199 лошадиных сил соответственно. Первое время на рынке России будут доступны только переднеприводный Haval F7, но вскоре появится опция полного привода.

В ближайшее время кроссовер получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что говорит о скором начале продаж. Производство модели развернут на тульском автозаводе, локализация составит 35%. Представители китайского автопроизводителя отметили, их показатель использования местных комплектующих существенно выше конкурирующих брендов.

До конца 2019 года марка Haval планирует реализовать на рынке России 15 тысяч автомобилей, что в 5 раз больше прошлого периода. Большую часть этих продаж должен составить новый кроссовер F7. Цену новинки сообщат ближе к лету.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:23

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