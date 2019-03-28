Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval F7 в России





О таких планах бренда Haval рассказал его представитель. По его словам, основной акцент в продажах марки будет сделан именно на новый кроссовер F7. Новинку позиционируют, как молодежный автомобиль, ведь именно эта возрастная аудитория желает получить качественное, надежное и стильное транспортное средство по доступной цене.Покупателям предложат два варианта двигателя: 1,5- и 2,0-литровый бензиновые турбомоторы. Их мощность составит 150 и 199 лошадиных сил соответственно. Первое время на рынке России будут доступны только переднеприводный Haval F7, но вскоре появится опция полного привода.В ближайшее время кроссовер получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что говорит о скором начале продаж. Производство модели развернут на тульском автозаводе, локализация составит 35%. Представители китайского автопроизводителя отметили, их показатель использования местных комплектующих существенно выше конкурирующих брендов.До конца 2019 года марка Haval планирует реализовать на рынке России 15 тысяч автомобилей, что в 5 раз больше прошлого периода. Большую часть этих продаж должен составить новый кроссовер F7. Цену новинки сообщат ближе к лету.