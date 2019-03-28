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Супруг беременной Кати Колисниченко оказался талантливым кулинаром

Супруг беременной экс-участницы «Дома-2» Кати Колисниченко оказался талантливым кулинаром. Девушка показала в Instagram полезный и очень вкусный завтрак, а также самого возлюбленного за приготовлением пищи для неё.

Супруг беременной Кати Колисниченко оказался талантливым кулинаром


Катя Колисниченко, несмотря на то, что уже беременна от своего второго супруга, не спешит раскрывать фанатам его личность. На днях оказалось, что загадочный кормилец семьи является ещё и талантливым кулинаром. Экс-участница проекта «Дом-2» позволила фолловерам узнать немного о том, насколько сильно супруг её любит, показав в Instagram вкусный и полезный завтрак, приготовленный им собственноручно.

Супруг беременной Кати Колисниченко оказался талантливым кулинаром


Кроме того, беременная Колисниченко показала также и самого мужчину, стоящего около плиты в футболке, трусах и фартуке, но лишь со спины, оставив лицо скрытым. Фанаты оценили старания супруга будущей мамы, отметив, что на такого человека можно положиться во всём.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:15

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