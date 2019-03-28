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Учёными открыто неизвестное генетическое заболевание мышц

Учёными открыто ранее неизвестное генетическое заболевание мышц миоглобинопатия. Недуг поражает людей между 30 и 50 годами.
Учёными открыто неизвестное генетическое заболевание мышц

Шведский Каролинский институт совместно с Университетом Западной Австралии, а также испанскими коллегами открыл новое заболевание мышц - миоглобинопатию. Вызван недуг мутацией в гене миоглобин, регулирующем структуру белков. Аналогичные симптомы медики выявили сразу у нескольких членов разных европейских семей.

В клетках людей появились новообразования, а из-за недостатка кислорода в мышцах возникала слабость. От 30 до 50 лет у людей с соответствующей мутацией наблюдаются проблемы с шеей, туловищем, ногами и руками.

Для поздних стадий характерно ослабление сердца и дыхательной группы мышц. По мнению российских специалистов, подобные мутации зачастую вызывает рак либо редкие болезни.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:16

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