Учёными открыто неизвестное генетическое заболевание мышц





Шведский Каролинский институт совместно с Университетом Западной Австралии, а также испанскими коллегами открыл новое заболевание мышц - миоглобинопатию. Вызван недуг мутацией в гене миоглобин, регулирующем структуру белков. Аналогичные симптомы медики выявили сразу у нескольких членов разных европейских семей.В клетках людей появились новообразования, а из-за недостатка кислорода в мышцах возникала слабость. От 30 до 50 лет у людей с соответствующей мутацией наблюдаются проблемы с шеей, туловищем, ногами и руками.Для поздних стадий характерно ослабление сердца и дыхательной группы мышц. По мнению российских специалистов, подобные мутации зачастую вызывает рак либо редкие болезни.