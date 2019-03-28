Ученые озадачены исследованием древнейшего железного изделия





Обнаруженный в Анатолии железный брус вызвал недоумение у изучавшей его исследовательской группы. Регион, в котором расположена находка, в давнюю эпоху был частью Хеттского государства. Объект имеет небольшие размеры и был выявлен в геологических слоях, датируемых приблизительно 2500-2250 годами до нашей эры. Это древнейший в мире компактный кусок железа, он был создан еще до расцвета империи Хеттов.Ученых озадачил тот факт, что ранее находку считали творением рук племен, населявших современную Турцию, однако согласно аналитической работе с артефактом, брусок не был создан на месте находки. Пока ученым не удалось установить регион изготовления предмета, скорее всего, считают ученые мужи, представленный кусок являлся «полуфабрикатом» для дальнейшей обработки.