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Светлана Лобода в эффектном образе представила в США новую песню «Пуля-дура»

Во время гастрольного тура в США Светлана Лобода представила поклонникам новую песню «Пуля-дура». 36-летняя певица выступила в Сан-Франциско в эффектном образе, а видео ее выступления было опубликовано на видеохостинге Youtube.

Светлана Лобода в эффектном образе представила в США новую песню «Пуля-дура»


Сегодня в своем микроблоге Instagram Светлана Лобода сообщила, что скоро официально презентует поклонникам новую композицию. На фото артистка позирует в кожаном черном плаще. Также ранее она публиковала видео, на котором спела отрывок новой песни.

На концерте в Сан-Франциско Светлана Лобода предстала перед поклонниками в эффектном образе – боди с глубоким декольте и широкополой шляпе. Во время своего выступления певица сексуально двигалась в такт музыке.

Тур по США закончился, но 36-летняя исполнительница не намерена идти в отпуск. Скоро Лобода планирует отправиться в гастрольный тур по европейским странам. Помимо этого, певица успевает принимать участие в телевизионном проекте «Голос.Дети», в котором является наставницей для своей команды участников.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:54

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