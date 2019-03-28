Светлана Лобода в эффектном образе представила в США новую песню «Пуля-дура»

Сегодня в своем микроблоге Instagram Светлана Лобода сообщила, что скоро официально презентует поклонникам новую композицию. На фото артистка позирует в кожаном черном плаще. Также ранее она публиковала видео, на котором спела отрывок новой песни.На концерте в Сан-Франциско Светлана Лобода предстала перед поклонниками в эффектном образе – боди с глубоким декольте и широкополой шляпе. Во время своего выступления певица сексуально двигалась в такт музыке.Тур по США закончился, но 36-летняя исполнительница не намерена идти в отпуск. Скоро Лобода планирует отправиться в гастрольный тур по европейским странам. Помимо этого, певица успевает принимать участие в телевизионном проекте «Голос.Дети», в котором является наставницей для своей команды участников.