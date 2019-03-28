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«Не могу держать его втайне»: Ольга Серябкина представила поклонникам отрывок из нового трека

До выхода новой пластинки популярной исполнительницы Ольги Серябкиной остается всего один день. Артистка решила не ждать и представила поклонникам отрывок из нового трека о любви.
«Не могу держать его втайне»: Ольга Серябкина представила поклонникам отрывок из нового трека

Ольга Серябкина, она же MOLLY разместила в аккаунте Instagram ролик, снятый в студии звукозаписи, где певица поет слова своей новой песни, ритмично двигаясь на кресле в джинсовом топе с открытыми плечами. Звезда призналась, что не хочет и не может больше держать в тайне новую композицию, и поэтому уговорила продюсера Максима Фадеева показать фанатам «чуть больше, чем можно». «Сливаю кусочек», - написала исполнительница, чем очень порадовала почитателей своего таланта.

«Оля, убиваешь! Как дождаться альбома?», «Давай уже альбом, нет сил ждать», «Поскорее бы услышать», - пишут певице подписчики, с нетерпением ждущие выхода новой работы артистки. Всего за несколько часов публикацию Серябкиной оценили более 200 000 восхищенных фолловеров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:07

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