«Не могу держать его втайне»: Ольга Серябкина представила поклонникам отрывок из нового трека

Ольга Серябкина, она же MOLLY разместила в аккаунте Instagram ролик, снятый в студии звукозаписи, где певица поет слова своей новой песни, ритмично двигаясь на кресле в джинсовом топе с открытыми плечами. Звезда призналась, что не хочет и не может больше держать в тайне новую композицию, и поэтому уговорила продюсера Максима Фадеева показать фанатам «чуть больше, чем можно». «Сливаю кусочек», - написала исполнительница, чем очень порадовала почитателей своего таланта.«Оля, убиваешь! Как дождаться альбома?», «Давай уже альбом, нет сил ждать», «Поскорее бы услышать», - пишут певице подписчики, с нетерпением ждущие выхода новой работы артистки. Всего за несколько часов публикацию Серябкиной оценили более 200 000 восхищенных фолловеров.