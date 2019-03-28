Компания Honda продемонстрировала седан Accord десятого поколения
Японская компания Honda продемонстрировала свой седан Accord десятого поколения. Автомобиль стал чуть короче оригинала и получил обновленный внешний вид и интерьер.
Представители компании Honda опубликовали снимки своей ожидаемой новинки. Седан Accord десятого поколения предложит покупателям более вместительный салон, несмотря на то, что сам автомобиль стал на 13 мм короче предшественника. Этого специалистам производителя удалось добиться за счет грамотной планировки внутреннего пространства авто. Новинка похвастается более качественной отделкой салона. Для этого была использована коричневая кожа, хорошо контрастирующая с черными панелями.
Внешний вид Accord девятого поколения тоже изменился к лучшему. Автомобиль получит светодиодную головную оптику и огни дневного хода, аккуратную, но заметную радиаторную решетку, а также спойлер, придающий новинке более спортивный внешний вид. Седан не стал выглядеть компактнее даже несмотря на уменьшение его длины на 13 мм.
Под капотом ожидаемой модели окажется 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, генерирующий 188 «лошадей». По неподтвержденной информации, покупателям также предложат гибридный вариант. Электродвигатель будет работать в паре с 2,0-литровой бензиновой установкой, а общая мощность такой комплектации составит 213 лошадиных сил.
Представители компании Honda опубликовали снимки своей ожидаемой новинки. Седан Accord десятого поколения предложит покупателям более вместительный салон, несмотря на то, что сам автомобиль стал на 13 мм короче предшественника. Этого специалистам производителя удалось добиться за счет грамотной планировки внутреннего пространства авто. Новинка похвастается более качественной отделкой салона. Для этого была использована коричневая кожа, хорошо контрастирующая с черными панелями.
Внешний вид Accord девятого поколения тоже изменился к лучшему. Автомобиль получит светодиодную головную оптику и огни дневного хода, аккуратную, но заметную радиаторную решетку, а также спойлер, придающий новинке более спортивный внешний вид. Седан не стал выглядеть компактнее даже несмотря на уменьшение его длины на 13 мм.
Под капотом ожидаемой модели окажется 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, генерирующий 188 «лошадей». По неподтвержденной информации, покупателям также предложат гибридный вариант. Электродвигатель будет работать в паре с 2,0-литровой бензиновой установкой, а общая мощность такой комплектации составит 213 лошадиных сил.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:41