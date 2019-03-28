Поклонники считают, что Курбан Омаров скоро устроится на нормальную работу





Подписчики микроблога Курбана Омарова в Instagram надеются на то, что уже в ближайшее время он займётся настоящим мужским делом — устроится на работу, например. Такие слухи спровоцировал очередной его пост, под которым супруг Ксении Бородиной признался, что с самого утра проснулся с огромным желанием сделать «что-то великое», из ряда того, чего ещё ранее никогда не делал.В комментариях к селфи Курбана Омарова в халате фолловеры тут же проявили фантазию, написав, что скорее всего в ближайшее время бизнесмен наконец найдёт нормальную мужскую работу, и прекратит создавать в Instagram иллюзию того, что он и на блогерстве хорошо зарабатывает, а не сидит на шее у супруги.