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Лайма Вайкуле рассказала Андрею Малахову о недавней смерти своей матери

Легендарная певица Лайма Вайкуле рассказала телеведущему Андрею Малахову о трагедии в своей семье. Артистка в эфире программы на канале «Россия 1» поделилась информацией о недавней смерти своей матери.

Лайма Вайкуле рассказала Андрею Малахову о недавней смерти своей матери


Соответствующие проморолики выпуска уже идут в эфире телеканала. Программу с участием Лаймы Вайкуле можно будет посмотреть завтра, 29 марта, в 17:35 по московскому времени. По словам певицы, которая беседовала с Андреем Малаховым, «все люди там будут».
В последний день марта артистка отпразднует 65-летний юбилей. Лайма Вайкуле в этот день порадует своих поклонников концертом в Риге.

Ранее Андрей Малахов со своими звездными коллегами устроил вечеринку-сюрприз в честь приближающегося юбилея певицы. Днем ранее ведущий посетил резиденцию Лаймы Вайкуле, расположенную в Юрмале. По словам Андрея Малахова, перед встречей с артисткой он «волновался как школьник, прогулявший урок».



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:30

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