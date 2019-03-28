Лайма Вайкуле рассказала Андрею Малахову о недавней смерти своей матери

Соответствующие проморолики выпуска уже идут в эфире телеканала. Программу с участием Лаймы Вайкуле можно будет посмотреть завтра, 29 марта, в 17:35 по московскому времени. По словам певицы, которая беседовала с Андреем Малаховым, «все люди там будут».В последний день марта артистка отпразднует 65-летний юбилей. Лайма Вайкуле в этот день порадует своих поклонников концертом в Риге.Ранее Андрей Малахов со своими звездными коллегами устроил вечеринку-сюрприз в честь приближающегося юбилея певицы. Днем ранее ведущий посетил резиденцию Лаймы Вайкуле, расположенную в Юрмале. По словам Андрея Малахова, перед встречей с артисткой он «волновался как школьник, прогулявший урок».