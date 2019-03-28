Жители России назвали самые раздражающие привычки коллег





Около 12% респондентов недовольны не только постоянными отлучками любителей табака, но и запахом дыма. Пустые разговор во время трудового процесса нервируют каждого десятого гражданина России. Почти 5% опрошенных назвали самыми раздражительными привычками безделье и интриги, еще 4% сообщили о наглости своих коллег во время выполнения должностных обязанностей. Регулярные опоздания на работу не нравятся 3% людей, еще 2% отрицательно относятся к громкому смеху коллег и их неаккуратности.Еще 17% назвали иные привычки, раздражающие на работе: занудство, злоба коллег и их глупость. Беседы, которые не касаются работы, и курение в наибольшей степени нервируют женщин (12% и 13% соответственно), чем мужчин (7% и 12%).