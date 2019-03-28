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Актриса Екатерина Жемчужная празднует свой 75-летний юбилей

Знаменитая российская актриса Екатерина Жемчужная празднует свой 75-летний юбилей. Она пообщалась с журналистами и рассказала о своей жизни и браке.
Актриса Екатерина Жемчужная празднует свой 75-летний юбилей

Актриса уже многие десятилетия замужем за режиссером Георгием Жемчужным и счастлива в этих отношениях. Артистка признается, несмотря на столь долгую супружескую жизнь у нее ни разу не появилась мысль о том, что их брак может распасться. Екатерина Жемчужная полностью доверяет своему мужу в любых вопросах и никогда не сомневается в его честности, а также пытается отплатить ему той же монетой.

Богатый жизненный опыт актрисы позволяет ей видеть отношения между мужчиной и женщиной лучше других более молодых коллег. Екатерина Жемчужная прокомментировала ситуацию с браком и разводом Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. По словам артистки, подобные отношения изначально обречены на провал и по своей сути являются противоестественными. Такая разница в возрасте, отмечает актриса, делает брак практически невозможным, ведь супруги – это люди разных поколений и взглядов.

Отдельно Екатерина Жемчужная остановилась на самой личности Виталины Цымбалюк-Романовской. Артистка уверена, бывшая супруга Армена Джигархаряна Татьяна Власова слишком легко отреагировала на подобное непристойное поведение молодой пианистки. Актриса призналась, она бы не смогла так спокойно отнестись к аналогичной ситуации в своих отношениях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

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