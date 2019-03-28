Алла Пугачева появилась на показе Yudashkin Kids в молодежном образе

Модный показ Yudashkin Kids собрал множество звезд отечественного шоу-бизнеса, но главной персоной этого светского мероприятия ожидаемо оказалась Алла Пугачева. 69-летняя певица появилась в молодежном образе total black. Примадонна одела пальто и брюки из черной кожи, а также блестящие ботильоны. На голове артистки была темная кепка с серебристой звездой, а ее глаза прикрывали очки.В подобном молодежном образе Алла Пугачева появляется на публике не впервые. Примадонна уже несколько раз посещала светские мероприятия в похожих нарядах, что говорит о смене стиля звезды. Российские СМИ даже сообщали о том, что знаменитость начала работать с новым стилистом, поэтому перемены в ее облики можно объяснить свежим взглядом профессионала.На модном показе Yudashkin Kids Алла Пугачева сопровождала свою дочь Лизу Галкину. Наследница звездной пары принимала в данном мероприятии непосредственное участие и выступала в качестве одной из моделей, демонстрирующих новые наряды от Галины Юдашкиной.Напомним, на данном показе присутствовала и продюсер Яна Рудковская. Она сопровождала свое сына Сашу, который тоже участвовал в Yudashkin Kids.