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Алла Пугачева появилась на показе Yudashkin Kids в молодежном образе

Алла Пугачева посетила модный показ Yudashkin Kids, где принимала участие ее дочь Лиза. Примадонна появилась на мероприятии в молодежном образе total black.
Алла Пугачева появилась на показе Yudashkin Kids в молодежном образе

Модный показ Yudashkin Kids собрал множество звезд отечественного шоу-бизнеса, но главной персоной этого светского мероприятия ожидаемо оказалась Алла Пугачева. 69-летняя певица появилась в молодежном образе total black. Примадонна одела пальто и брюки из черной кожи, а также блестящие ботильоны. На голове артистки была темная кепка с серебристой звездой, а ее глаза прикрывали очки.

В подобном молодежном образе Алла Пугачева появляется на публике не впервые. Примадонна уже несколько раз посещала светские мероприятия в похожих нарядах, что говорит о смене стиля звезды. Российские СМИ даже сообщали о том, что знаменитость начала работать с новым стилистом, поэтому перемены в ее облики можно объяснить свежим взглядом профессионала.

На модном показе Yudashkin Kids Алла Пугачева сопровождала свою дочь Лизу Галкину. Наследница звездной пары принимала в данном мероприятии непосредственное участие и выступала в качестве одной из моделей, демонстрирующих новые наряды от Галины Юдашкиной.

Напомним, на данном показе присутствовала и продюсер Яна Рудковская. Она сопровождала свое сына Сашу, который тоже участвовал в Yudashkin Kids.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:55

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