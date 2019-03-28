Учёные объяснили, почему некоторые люди слышат GIF-анимации





Британские учёные полагают, что 5-20 процентов людей способны мысленно слышать звуки, глядя на видео или изображение, где происходят те или иные действия. Лондонский университет провёл опыт с 36 добровольцами, которым поочерёдно демонстрировали азбуку Морзе. Слушая и смотря на последовательности участники получали стимуляцию переменным током.Выяснилось, что в мозге большинства людей слуховая и зрительная зоны конкурируют. При этом у имеющих синестезию участки, наоборот, работают в кооперации. Именно поэтому такой человек способен слышать то, что видит.