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Учёные объяснили, почему некоторые люди слышат GIF-анимации

Учёные объяснили, почему некоторые люди слышат GIF-анимации и беззвучные видео. Способность кооперировать работу зрительной и слуховой зон мозга является видом синестезии.
Учёные объяснили, почему некоторые люди слышат GIF-анимации

Британские учёные полагают, что 5-20 процентов людей способны мысленно слышать звуки, глядя на видео или изображение, где происходят те или иные действия. Лондонский университет провёл опыт с 36 добровольцами, которым поочерёдно демонстрировали азбуку Морзе. Слушая и смотря на последовательности участники получали стимуляцию переменным током.

Выяснилось, что в мозге большинства людей слуховая и зрительная зоны конкурируют. При этом у имеющих синестезию участки, наоборот, работают в кооперации. Именно поэтому такой человек способен слышать то, что видит.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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