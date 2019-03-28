Елизавета Боярская показала архивное фото своей семьи за 100 лет

Елизавета Боярская не старалась скрыть того факта, что она родилась в актерской семье. Знаменитость не отказывалась говорить про отца, Михаила Боярского, но, выкладывалась на сцене театра по полной и теперь никто не сомневается, что Боярская способна удивлять своими актерскими способностями. Артистка порадовала подписчиков личного блога в Instagram, опубликовав коллаж со всеми своими родными, верными актерскому ремеслу.На представленных архивных снимках запечатлена сама Елизавета Боярская, ее мать Лариса Луппиан, супруг Максим Матвеев, дядя Александр Боярский, бабушка Екатерина Мелентьева, отец Михаил Боярский, двоюродная бабушка Лидия Штыкан, двоюродный дедушка Николай Боярский. На фото есть также дедушка Сергей Боярский, тетя Екатерина Боярская, являющаяся театроведом и прабабушка звезды Екатерина Бояновская, которая самая первая в их семье вышла на сцену театра, исполнив роль Антигоны больше ста лет назад.Поклонники Елизаветы Боярской высоко оценили публикацию кумира, обратив внимание на то, какие глубокие корни у актерской «династии». Они оставили множество восхищенных комментариев под постом актрисы: «Истинная любовь, семейная влюбленность в театр», «Лиза это невероятно», «Потомственная))) актриса».