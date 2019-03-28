Участница реалити-шоу «Последний герой» Наталия Медведева привела детей в больницу

Звезда начала сниматься в реалити-шоу «Последний герой» практически сразу после появления на свет второго сына. Спустя неделю молодая мама начала искать методы, благодаря которым ей удастся покинуть проект. Дело в том, что актриса поняла, что не может быть вдали от своей семьи, а особенно тяжела разлука с новорожденным сыном.Покидала проект Медведева с большим скандалом. Ведущей шоу Яне Трояновой стало известно, что актриса уговорила других участников проголосовать против нее. Ведущая не хотела отпускать участницу домой и была в бешенстве. Актриса получила поддержку своих коллег и тут же поехала к семье.Наталия Медведева очень счастлива, что снова дома, ведь она правда нужна своим наследникам. Сегодня на своей странице в Instagram актриса выложила фото, на котором она вместе с ребенком в больнице. Со слов Медведевой, двое ее детей заболели, подхватив вирус. Малыши болеют уже несколько дней, но родители не понимали что происходит.Актриса говорит, что нашла хороших специалистов, которые занимаются лечением ее детей, и теперь она спокойна.