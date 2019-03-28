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Информацию о засекреченном «Москвиче» «Велар» знали только инженеры

В истории отечественного машиностроения существует множество моделей, так и не увидевших свет. Одной из них является засекреченный «Москвич» «Велар», о нем знали только некоторые инженеры АЗЛК.
Информацию о засекреченном «Москвиче» «Велар» знали только инженеры

История этого автомобиля начинается на границе 80-х и 90-х годов. Группа инженеров АЗЛК несколько лет вынашивала идею о создании советского суперкара, имеющего привлекательный внешний вид и достойные ходовые характеристики. В начале 90-х предприятие переживало не лучшие времена, поэтому многие специалисты были уволены либо ушли по собственному желанию.
Некоторые из них решили объединиться под началом ведущих конструкторов Вячеслава Грымова и Виктора Андронова. Они решили самостоятельно построить автомобиль своей мечты и для этого отправились искать инвестора. Сейчас подобную инициативу называют стартапом.

Первичное финансирование было найдено, и инженеры приступили к созданию «Велар». Данное название не имело ничего общего с иностранными языками и являлось аббревиатурой «ВЕЛиколепный Автомобиль России». В первую очередь был создан компактный и легкий аэродинамический корпус с плавными линиями и низкой крышей. Материалы для этого использовались необычные, поэтому вес всего капота составил 3 кг.

Вскоре инвестор, оплативший проект, разорился, и разработка «Москвич» «Велар» была приостановлена. Ее так и не продолжили, и все что осталось от отечественного суперкара – это один незавершенный кузов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:23

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