Информацию о засекреченном «Москвиче» «Велар» знали только инженеры





История этого автомобиля начинается на границе 80-х и 90-х годов. Группа инженеров АЗЛК несколько лет вынашивала идею о создании советского суперкара, имеющего привлекательный внешний вид и достойные ходовые характеристики. В начале 90-х предприятие переживало не лучшие времена, поэтому многие специалисты были уволены либо ушли по собственному желанию.Некоторые из них решили объединиться под началом ведущих конструкторов Вячеслава Грымова и Виктора Андронова. Они решили самостоятельно построить автомобиль своей мечты и для этого отправились искать инвестора. Сейчас подобную инициативу называют стартапом.Первичное финансирование было найдено, и инженеры приступили к созданию «Велар». Данное название не имело ничего общего с иностранными языками и являлось аббревиатурой «ВЕЛиколепный Автомобиль России». В первую очередь был создан компактный и легкий аэродинамический корпус с плавными линиями и низкой крышей. Материалы для этого использовались необычные, поэтому вес всего капота составил 3 кг.Вскоре инвестор, оплативший проект, разорился, и разработка «Москвич» «Велар» была приостановлена. Ее так и не продолжили, и все что осталось от отечественного суперкара – это один незавершенный кузов.