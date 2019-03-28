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Юдашкин показал фото маленького внука Аркадия

Валентин Юдашкин показал фото своего внука Аркадия, которому сегодня исполнился один год. Снимки можно увидеть на странице кутюрье в Instagram.
Юдашкин показал фото маленького внука Аркадия

Маленькому внуку Валентина Юдашкина сегодня исполняется один годик. Дедушка именинника опубликовал красивое фото малыша с его мамой Галей на своей странице в Instagram. Под снимком кутюрье написал слова поздравления для любимого внука, которые сопроводил сердечками и милыми смайликами.

К пожеланиям присоединились поклонники Юдашкина. Они также поздравляют известного дедушку малыша. Когда дочь Галина родила кутюрье второго внука, он был очень счастлив. По словам подписчиков, младший внук Юдашкина растет очень похожим на своего дедушку по линии мамы. А некоторые фанаты пишут, что малыш похож на отца.

Дочь Юдашкина в интервью с журналистами говорила, что младший сын это копия ее матери. В маленьком возрасте она была очень похожа на Аркадия.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 15:15

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