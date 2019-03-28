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Иннокентия Смоктуновского от нищеты и депрессии спасла вторая супруга Саломея Кушнир

Сегодня, 28 марта, более 90 лет назад появился на свет легендарный актер, который играл в «Солдатах», «Моцарте и Сальери», «Гамлете» и «Берегись автомобиля». Иннокентия Смоктуновского не стало 25 лет назад, а от депрессии и нищеты в Москве начинающего артиста спасла его вторая супруга Саломея Кушнир.

Иннокентия Смоктуновского от нищеты и депрессии спасла вторая супруга Саломея Кушнир


Путь актера, который позже взял себе творческий псевдоним, был тернистым. Еще с детства он узнал, что такое бедность, и жил в семье тетки, так как родители не смогли его покормить. В 1943 году он был призван в армию и почти сразу отправился на фронт. Смоктуновский пережил Курскую дугу, после чего попал в плен. Будущему артисту удалось бежать из лагеря для военнопленных, его приютила на время семья крестьян.

После фронта Иннокентий Смоктуновский поехал на север, где поступил в студию, которая работала при Красноярском драмтеатре. Но позже его исключили за участие в драке и начали регулярно проводить «беседы», узнав, что он был военнопленным. Артист решил сбежать в Норильск, где и поменял фамилию, чтобы его не искали. Далее он заболел цингой, в результате чего лишился зубов. Чтобы сменить суровый климат, актер переехал на юг и начал работать в Сталинградском театре драмы.

Первой супругой Иннокентия Смоктуновского была актриса Римма Быкова. Вскоре молодожены поняли, что они совершенно не подходят друг другу. Артист ревновал супругу и выяснял отношения с предполагаемыми соперниками. После одной из таких сцен он изрезал всю одежду супруги в клочья. После расставания с возлюбленной Смоктуновский переехал в столицу. Будущей знаменитости на тот момент было 30 лет. В театр на работу его не хотели принимать, поэтому ему приходилось скитаться по вокзалам и подъездам Москвы. Но случайно он встретил женщину, которая спасла его от нищеты и депрессии.

Иннокентия Смоктуновского от нищеты и депрессии спасла вторая супруга Саломея Кушнир


28-летняя Саломея Кушнир работала художником по костюмам в театре. Именно по ее просьбе Иннокентий Смоктуновский был представлен Ивану Пырьеву, который пристроил начинающего актера в Театр-студию киноактера. С этого момента начался его профессиональный рост и появились легендарные роли Деточкина, Мышкина, Моцарта и Гамлета. До конца жизни супруг относился с огромной нежностью и любовью к своей жене. Смоктуновский ласково называл ее Соломкой, а возлюбленная звала мужа Кешей.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:55

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