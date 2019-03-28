Ученые обнаружили, что одна доза глюкозы на кето-диете может повредить кровеносные сосуды





Одна доза глюкозы размером 75 грамм равна тарелке картофеля фри или большой бутылки содовой. Об этом сообщили ученые, проведя исследование на эту тему в кампусе UBC в Оканагане. Когда человек соблюдает диету с высоким содержанием жира, но низким составом углеводов, употребление такой дозы глюкозы вероятнее всего может спровоцировать повреждение кровеносных сосудов.Ученые говорят, что при такой диете организм человека испытывает недостаток в глюкозе. Спустя некоторое время организм меняет свой химический состав и активно сжигает запасы жира. Это провоцирует потерю веса и может стать причиной появление сахарного диабета 2 типа.Ученые решили провести эксперимент и проверить, что же происходит с физиологией человека после введения глюкозы. В исследовании участвовали 9 молодых и здоровых мужчин. Им давали напиток с ее содержимым до и после недельной диеты с малым содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. По принципу кето-диеты рацион мужчин состоял из 70% жира, 20% белка и 10% углеводов. По результатам такого эксперимента выяснилось, что прием одной дозы глюкозы в значительной мере повредил стенки сосудов у мужчин. Вероятнее всего виновником , по мнению ученых, является собственная метаболическая реакция организма на превышение нормы сахара в крови. Как следствие клетки кровеносных сосудов повреждаются, и, возможно, умирают.Ученые планируют продолжить исследования в этой области, хотя уверены что нынешние результаты сильно не поменяются. Они говорят, что человек не может сидеть на кето-диете неделю, а потом устроить «чит-день», это очень вредно для организма.